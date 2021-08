Wilfried Van Moer a disputé 8 saisons avec le Standard. Emblématique nº8 des « Rouches », l’Anversois a figuré dans la meilleure équipe du Standard de tous les temps, celle de René Hauss et des 3 titres de rang. En 1968, Roger Petit avait cassé sa tirelire et brisé le record du genre pour l’arracher à la convoitise du FC Bruges.

Trois titres de champion à la suite, deux Souliers d’or, moteur du meilleur Standard de l’histoire sous la houlette de René Hauss et deuxième « Rouche » du siècle derrière Roger Claesen : quelques mots pour souligner à quel point l’expression « légende de Sclessin » n’est pas usurpée dans le cas de Wilfried Van Moer. Qu’ajouter de plus d’ailleurs, si ce n’est que cette élogieuse description a tenu à peu de chose et à beaucoup d’argent (pour l’époque, 1968) à la fois.