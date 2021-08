Afghanistan: deux vols et 450 évacués attendus mercredi en Belgique

Les rapatriements opérés par la Belgique ont atteint leur rythme de croisière après des débuts chaotiques le week-end dernier. Lundi, un total de 318 personnes ont été évacuées de Kaboul vers Islamabad grâce à trois vols effectués par nos C-130. Mardi, le nombre est monté à 433 grâce à cinq vols opérés par des C-130 belges et un C-130 néerlandais. Avec les 34 évacués de vendredi, les 425 de ce week-end et les 318 de lundi, cela porte le nombre total de personnes évacuées par la Belgique à 1.210 très exactement. Mais tous ne sont pas encore arrivés à Bruxelles.

« La situation reste extrêmement volatile sur place et on sent que la pression augmente au fur et à mesure que la date-butoir du 31 août se rapproche », précise une source gouvernementale. Pour l’heure, les opérations d’évacuations par les airs de Belges et d’ayants droit afghans continuent. Plusieurs vols vers Islamabad sont prévus mercredi.