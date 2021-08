La mort de Charlie Watts enterre un peu les Stones

On savait sa santé fragile. En 2004, il s’était plutôt bien sorti de son cancer de la gorge, reprenant fidèlement les baguettes des Stones une fois rétabli. On pensait qu’il en irait de même cet automne quand, non sans humour, il annonçait avec regret qu’il céderait sa place pour la reprise américaine de la tournée No Filter. « Pour une fois, mon tempo est un peu mauvais », avait-il tweeté début du mois, nous convainquant qu’une fois reposé de son intervention chirurgicale, il reprendrait cette place qu’il occupait depuis janvier 1963. Il n’en sera malheureusement rien.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts », a indiqué mardi dans un communiqué son agent, précisant qu’il était « décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille ».