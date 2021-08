Samuel Bastien opte pour le Congo, le choix du cœur

Le joueur du Standard a décidé de porter les couleurs des Léopards du Congo et non des Diables rouges.

Samuel Bastien a donc tranché. De nationalité belge et congolaise à la fois, le médian du Standard s’apprête à effectuer ses grands débuts chez les Léopards. Il est en tout cas attendu lundi prochain à Lubumbashi, où il retrouvera plusieurs joueurs actifs en Belgique et y ayant surtout transité, de Dieumerci Mbokani à Christian Luyindama en passant par Chancel Mbemba, Edo Kayembe, Neeskens Kebano, Fabrice Nsakala, Chris Mavinga ou Yannick Bolasie. Son nom figure en effet sur la liste des trente joueurs appelés par l’entraîneur argentin Hector Cuper en prévision des deux premiers matches de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar, que la République Démocratique du Congo disputera le jeudi 2 septembre à Lubumbashi face à la Tanzanie et le lundi 6 septembre à Cotonou contre le Bénin. Deux rencontres officielles donc, qui engageront Samuel Bastien pour la suite de sa carrière.