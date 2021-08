Des Afghans regroupés avec des sinistrés des inondations: une solution temporaire, selon la Défense

L’accueil de familles afghanes au centre Vecqueterre du service social de la Défense à Spa est une « solution temporaire », a indiqué lundi une source proche de la Défense, qui a assuré que le cabinet de la bourgmestre Sophie Delettre avait été contacté avant l’arrivée de ces personnes ayant fui l’Afghanistan après la prise de pouvoir par les talibans.

>> « Confusion » à Spa : des Afghans regroupés avec des sinistrés des inondations

« C’est une solution provisoire. On pare au plus pressé », a affirmé cette source, après des critiques sur l’accueil de ces familles émises par la bourgmestre MR et relayées lundi par la députée fédérale Kattrin Jadin (MR elle aussi).