Valentine Dumont repart après avoir obtenu des excuses

La nageuse namuroise, privée des JO de Tokyo en raison d’une erreur de sa fédération et de l’intransigeance du COIB, a obtenu les explications et les excuses qu’elle demandait.

Ce mercredi, Valentine Dumont prendra la direction de Naples pour y disputer, au moins jusqu’au 20 septembre, les séries éliminatoires du circuit pro de l’International Swimming League (ISL) sous les couleurs de l’équipe américaine de Los Angeles Current.

Une manière pour elle d’entamer l’olympiade loin du tumulte de ces dernières semaines qui l’a vue, on le sait, louper les Jeux de Tokyo, alors qu’elle y avait été invitée par sa fédération internationale (Fina), et ce en raison d’une grosse erreur administrative de la fédération belge (francophone, FFBN), qui avait validé des critères sévères, et de l’intransigeance du COIB, qui n’a pas voulu la repêcher.