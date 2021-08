Sammy Mahdi: «Il est logique de rapatrier ceux qui se sont battus pour la liberté et nos valeurs»

Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), explique ainsi la position du gouvernement belge concernant les rapatriements d’Afghanistan : « Il est logique de rapatrier les citoyens belges, ainsi que les femmes et les hommes qui se sont battus pour la liberté de l’Afghanistan et pour les valeurs que nous défendons aussi : les interprètes qui ont mis leur vie en danger pour aider nos militaires ; ceux qui ont travaillé pour les organisations internationales et européennes. Chacun doit prendre sa part au niveau européen et international. »