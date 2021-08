Entretien

Un peu plus d’un an maintenant que Julien Nicaise a pris la tête du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). En tant qu’administrateur délégué, il est chargé de veiller sur les 136.000 élèves de l’école officielle (sans compter le supérieur). A la veille de la rentrée, le covid et, surtout, les conséquences des inondations de juillet occupent largement ses journées… et ses nuits.

Toutes vos écoles sinistrées vont-elles rouvrir le 1er septembre ?