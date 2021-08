Norvège: le glacier qui murmure à l’oreille des hommes

On en parle ailleurs, mais ici, on réalise pleinement le changement climatique. » Au pied de la langue « Blåisen » du glacier « Hardangerjøkulen », le 6e plus important de Norvège avec ses 73 km2, jusqu’à 380 mètres d’épaisseur, et son point culminant à 1.863 mètres, nos guides Christian et Anne-Maren ne pourraient mieux dire. « Se réduisant d’année en année, le glacier aura totalement disparu dans moins de cent ans. »

Et cela se voit, en effet : en bordure de « Blåisen », le brun-gris d’un éperon rocheux tranche avec le blanc neige du reste de la langue et le bleu clair de ses crevasses. Voici 25 ans pourtant, ce pic désormais nu était entièrement recouvert de glace…