Afghanistan: la controverse monte en Belgique

Evacuations, réfugiés, diplomatie : après l’unanimité, le débat s’installe, et la controverse, sur l’action de la Belgique. Tour d’horizon, avant le rendez-vous au Parlement, jeudi.

Ludivine Dedonder, Sophie Wilmès et Sammy Mahdi (de g. à dr.), lors d’une conférence de presse, le 20 août, pour faire le point sur l’opération d’évacuations «Red Kite». - Belga

Récit

Dans le chaos afghan, la Vivaldi ne perd pas ses nerfs, mais elle veille à serrer les rangs, c’est préventif. Pour le coup, c’est tous ensemble : après la conférence de presse vendredi, nous avons eu droit mardi à un communiqué de presse commun, signé Sophie Wilmès (MR), aux Affaires étrangères, Ludivine Dedonder (PS), la Défense, Sammy Mahdi (CD&V), l’Asile et Migration, qui fait le point sur les évacuations en catastrophe des ressortissants belges et afghans. En l’occurrence, lit-on, 222 personnes ont été rapatriées à ce stade, dont 63 Belges et 158 Afghans.