Formule 1 : la légende Michael Schumacher est née il y a 30 ans à Francorchamps

L’histoire est romanesque, savoureuse. Apparemment, on ne peut pas débuter ‘comme tout le monde’ en F1 quand on est un pilote au destin hors du commun et qu’on s’appelle Schumacher. Michael, c’est ‘grâce’ à un pilote en prison qu’il a disputé son premier Grand Prix. Original, non ?

À la fin du mois d’août 1991, Bertrand Gachot s’énerve sur un taximan londonien à la suite d’un banal accrochage au cœur de la City. Le Français, qui a passé l’essentiel de sa jeunesse en Belgique, sort une bombe anti-agression. Un geste qui lui vaudra de passer quelques jours à l’ombre à Londres. Gachot au cachot perd son volant pour le Grand Prix de Belgique et les courses suivantes au sein de l’écurie Jordan.