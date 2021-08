La fin de l’été, fin d’une parenthèse?

Avec cette rentrée, va-t-on poursuivre une forme de normalité post-covid ou se prépare-t-on à fermer une parenthèse sanitaire et à voir réapparaître des foyers de covid et de contaminations ?

Cela sent la rentrée. Parce que les transports en commun se regarnissent, parce que les enfants refont les cartables, parce que les parkings dans les entreprises se remplissent, parce que les collègues reviennent de là où ils sont partis, ou restés. Et soudain, la question s’impose : avec cette rentrée, va-t-on poursuivre une forme de normalité post-covid ou se prépare-t-on à fermer une parenthèse sanitaire et à voir réapparaître des foyers de covid et de contaminations ? Septembre va-t-il acter la poursuite de la fin de l’épidémie ou marquer l’avènement d’une quatrième vague ?

Premier stress, l’école. Le variant delta inquiète : il est à l’œuvre chez des enfants en France et aux Etats-Unis où l’on s’interroge notamment sur la disponibilité en suffisance de lits pédiatriques.