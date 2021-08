Prêté par la Juventus au Standard, Hamza Rafia veut séduire Sclessin

L’international tunisien prêté par la Juventus entend, à 22 ans, lancer sa carrière professionnelle et imposer ses qualités techniques.

En 14 minutes, ses premières disputées vendredi sous le maillot du Standard, Hamza Rafia a montré tout ce qu’il pouvait apporter à l’équipe liégeoise: de la créativité, de la fantaisie et une touche technique intéressante. «J’ai essayé de montrer ce que je pouvais faire», dit-il. «Provoquer, aider l’équipe à jouer vers l’avant, obtenir des fautes, être dangereux…»

S’il a déjà séduit son auditoire, l’international tunisien sait pourtant que rien ne sera simple dans un championnat plus difficile à jouer qu’on ne veut bien le penser. «Mbaye Leye m’a dit que le plus important était d’être à l’écoute et de travailler, car c’est un championnat physique, avec beaucoup d’intensité. Il faudra donc que mes qualités techniques se fondent dans tout cela.»