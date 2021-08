Coronavirus - Les émissions du secteur énergétique en baisse dans l'UE mais pas dans le monde (étude)

L'étude d'Ember analyse la production électrique de 63 pays représentant 87% de la demande mondiale. Elle compare le premier semestre 2021 à la même période de 2019, afin de voir comment la transition électrique a évolué depuis la pandémie de Covid-19.

Les émissions mondiales du secteur énergétique ont ainsi rebondi de 12% par rapport aux creux du premier semestre 2020, marqué par l'irruption du nouveau coronavirus et un ralentissement économique, et sont même 4,75% plus élevées qu'au premier semestre 2019, soit avant la pandémie. La demande mondiale d'électricité est elle aussi en hausse, de près de 5%, par rapport aux niveaux pré-pandémie.