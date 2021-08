Ysaline Bonaventure et Greet Minnen passent le cap du premier tour des qualifications à l’US Open

Ysaline Bonaventure et Greet Minnen ont toutes les deux remporté leur premier match de qualifications en vue de l’US Open, quatrième levée du Grand Chelem de l’année, mardi sur le ciment de Flushing Meadows à New York.

Greet Minnen (WTA 103) et Ysaline Bonaventure (WTA 129) pourraient se défier au 3e et dernier tour des qualifications si chacune venait à bout de leur prochain adversaire.

Greet Minnen (N.6), 24 ans, 103e joueuse du monde, a battu au premier tour l’Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 26 ans et 232e mondiale, 6-3, 6-2, en une heure et 14 minutes de match alors qu’Ysaline Bonaventure (N.19), 27 ans, 129e à l’ATP, a écarté la Française Amandine Hesse, 28 ans et 228e mondiale, 7-5, 5-7, 6-2 au bout de 2 heures et 8 minutes de jeu.

Au deuxième tour, Greet Minnen sera opposée à la Japonaise de 22 ans, Mai Hontama, 214e mondiale.Ysaline Bonaventure devra elle jouer contre la Canadienne Rebecca Marino, 30 ans, 175e au classement WTA.