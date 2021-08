Évacuation d’Afghanistan: près de 200 personnes ont débarqué à Melsbroek

Les passagers du vol ont été transférés à Peutie pour un contrôle médical et de sécurité. Un deuxième vol est attendu ce mercredi matin.

Un Airbus A330 MRT du ministère de la défense est arrivé à l'aéroport militaire de Melsbroek à 8h44 ce mercredi matin. À bord se trouvaient 198 personnes, des Belges et des personnes ayant un lien avec notre pays.

Il n'est pas clair s'il s'agit des personnes qui ont été amenées à l'aéroport en bus depuis Kaboul hier. Mardi, la VRT a fait état d'une opération secrète au cours de laquelle quelque 200 à 250 personnes ont été transportées par cinq bus de la ville à l'aéroport de Kaboul. Jusqu'à présent, les personnes devaient se rendre elles-mêmes à l'aéroport, d'où elles pouvaient prendre un vol d'évacuation. Ce serait la première fois que des personnes seraient évacuées de la ville. Il ne s'agirait pas d'une extraction militaire : aucun soldat belge ne s'est rendu dans la ville. La nouvelle n'a pas été officiellement confirmée par le gouvernement fédéral, et ne pourrait pas non plus l'être ce mercredi.