«Rouge», «Candyman»… Les nouveaux films à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Rouge (Farid Bentoumi) ***

Qu’on le veuille ou non, l’écologie est dans nos vies. A sa manière, épinglant politiques, industriels, syndicalistes et médecine du travail sans manichéisme, Farid Bentoumi traite de cette évidence. L’intérêt de ce thriller social, impeccablement interprété, est d’entremêler le social et le familial mis sous tension pour provoquer le questionnement de part et d’autre et mettre en avant la complexité des enjeux du combat écologique et sa nécessité.

The Assistant (Kitty Green) ***