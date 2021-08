Le chiffre d'affaires d'IBA en hausse de 25% au premier semestre

Le chiffre d'affaires d'IBA a atteint 137,2 millions d'euros au premier semestre, soit une hausse de 25%, signale mercredi le spécialiste belge de la protonthérapie basé à Louvain-la-Neuve. Ce phénomène est principalement dû à l'augmentation de l'activité et à la conversion du carnet de commandes par rapport à la même période l'année précédente.

IBA s'appuie sur un REBIT (recurrent earnings before intrest and taxes - le bénéfice récurrent avant charges d'intérêt et impôts) positif de 0,7 million d'euros, là où il était de -9,9 millions d'euros au premier semestre 2020. Ce qui illustre la poursuite d'une forte reprise, selon l'entreprise néo-louvaniste cotée en bourse.

Le carnet de commandes en équipements a, lui, atteint un niveau record de 429 millions d'euros, tandis que le carnet de commandes global en matière d'équipements et de services est resté élevé, à 1,1 milliard d'euros.

Les pertes nettes totales du groupe s'élevaient à 1,9 million fin juin, pour 12 millions durant les six premiers mois de l'an dernier.

IBA affiche donc un bilan solide avec 69 millions d'euros de trésorerie nette et une position de trésorerie nette de plus de 110 millions d'euros.