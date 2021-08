Les performances d'Agfa-Gevaert meilleures qu'attendues

Les revenus d'Afga-Gevaert ont progressé de 11% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période il y a un an. Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans les technologies de l'image s'est ainsi établi à 441 millions d'euros, contre 397 millions d'euros au Q2 2020, au-delà des attentes des analystes. Le bénéfice est, lui aussi, meilleur qu'attendu.

"Nos activités se remettent de l'impact de la pandémie et nous sommes heureux de constater que certaines d'entre elles atteignent ou dépassent déjà les niveaux d'avant l'épidémie", s'est félicité Pascal Juéry, le CEO du groupe basé à Mortsel.

Si on exclut l'effet négatif des taux de change, l'augmentation du chiffre d'affaires entre le second trimestre 2020, fortement marqué par la crise du coronavirus, qui s'est notamment fait ressentir dans le secteur de l'imprimerie, et celui de cette année est même de 13,5%.

Le flux de trésorerie opérationnel ajusté (ebitda) - hors éléments extraordinaires - a augmenté de 28,8% pour atteindre 40 millions d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté (EBIT) a augmenté de plus de la moitié (58,7%) pour atteindre 25 millions d'euros. Les analystes s'attendaient généralement à 13 millions d'euros. Le bénéfice net s'est élevé à 15 millions d'euros.