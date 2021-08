Les montagnes russes les plus rapides du monde fermées à cause de plaintes de graves blessures

Les montagnes russes les plus rapides du monde (180 km/h), le Do-Donpa, au Japon, sont fermées à cause de plaintes de quatre personnes qui auraient été sérieusement blessées sur l’attraction entre décembre 2020 et août 2021. Des fractures au niveau de la nuque et de la colonne vertébrale sont évoquées.

Dans un communiqué de presse du parc Fuji-Q Highland, il est précisé que l’attraction est fermée pour une « révision de sécurité ».

« Un lien causal entre les blessures et l’attraction n’est pas encore confirmé », signale le parc. Qui précise qu’une date de réouverture n’est pas encore déterminée.