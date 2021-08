Formule 1 : la santé de la légende Michael Schumacher sans espoir d’amélioration

Grièvement blessé un an après sa retraite, Schumi n’a pas pu se consacrer entièrement à sa famille, comme il l’espérait.

Michael Schumacher n’a guère profité de sa retraite dorée. Lui qui jurait qu’il consacrerait l’essentiel de sa vie à sa famille une fois sa carrière terminée, il s’est grièvement blessé dans un accident de ski un peu plus d’un an après sa retraite des circuits.

Dingue: l’homme qui a risqué sa vie à plus de 300km/h pendant 20 ans et 307 Grands Prix a perdu tout contrôle de son corps et de son esprit dans une banale chute à ski à moins de 20 km/h.

Depuis ce fatidique 29 décembre 2013, son entourage verrouille sa propriété suisse et la communication autour du septuple champion du monde. On ne sait pas grand-chose sinon que le pilote aux 91 victoires en F1 se trouve dans un état végétatif duquel il ne sortira probablement jamais.