FNG - Les actionnaires approuvent le plan de redressement de FNG

Le groupe de mode en détresse FNG a survécu à la procédure de la sonnette d'alarme. Les actionnaires ont en effet accepté mercredi de poursuivre les activités et ont approuvé le plan de redressement de l'entreprise, a communiqué cette dernière.

FNG avait dû convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans le cadre d'une procédure dite de "sonnette d'alarme". Cette mesure a dû être déclenchée parce que l'actif net de la société était tombé à moins de la moitié de son capital.

Lors de cette AG, les actionnaires ont soutenu le plan de redressement annoncé précédemment par le conseil d'administration. Cela avec 99,9% des voix, selon FNG.

La partie la plus importante du plan de relance est l'accord conclu en avril avec notamment l'ancien propriétaire du groupe de boutiques en ligne scandinave Ellos, la dernière partie restante de l'empire de FNG. Les autres, dont le magasin de chaussures Brantano, avaient fait faillite. La cotation en bourse du groupe belge est suspendue depuis plus d'un an.

Des accords ont ainsi été conclus sur une révision stratégique du capital "qui devrait donner au groupe Ellos toutes les chances de poursuivre sa trajectoire de succès, tant sur son marché d'origine, la Scandinavie, que dans le reste de l'Europe", indique FNG dans un communiqué de presse.