L’incroyable histoire de Christophe, un aveugle qui est le dernier pêcheur à la tâte d’Etretat

reportage

Il faut se hasarder au-delà de l’arche d’Etretat pour laisser le monde derrière soi. Nous avons rendez-vous avec l’aventure à 16h04, avant que ne passe le train des crustacés. Sous le colosse de pierres, quand la marée se fait menaçante, le vent s’arrête un instant. « Vous entendez ? Tout se déchaîne et se calme soudainement. On croirait entendre un monstre gronder derrière la pointe. » Christophe Leboucher enjambe les rochers, les embruns et passe de l’autre côté. Là où il n’y a ni digue, ni promeneurs, ni handicap. Car l’homme est aveugle, et il est le dernier pêcheur à la tâte d’Etretat.