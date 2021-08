Intempéries - Allemagne: la facture des inondations s'élève à 7 milliards d'euros pour les assureurs

Selon le décompte, 6,5 milliards d'euros concernent des sinistres pour les bâtiments résidentiels, les équipements ménagers et les entreprises, ainsi que quelque 450 millions d'euros pour les véhicules à moteur.

"La dimension de cet événement extrême se dévoile au fur et à mesure que l'enregistrement et le règlement des sinistres progressent", explique le directeur général de GDV, Joerg Asmussen.

La tempête "Bernd" a traversé une grande partie de l'Allemagne du 13 au 18 juillet. La zone de basse pression a causé de graves dommages à cause de fortes pluies et d'inondations, notamment en Rhénanie-Palatinat et en Rhénanie du Nord-Westphalie, mais aussi en Bavière et en Saxe. Près de 160 personnes sont décédées.

Selon la GDV, ces crues éclair sont la catastrophe naturelle la plus dévastatrice de l'histoire de l'Allemagne.

Les dommages seraient supérieurs à ceux des inondations d'août 2002 (4,75 milliards d'euros) et de juin 2013 (2,25 milliards).