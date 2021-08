Fibromyalgie: une maladie invisible aux maux bien réels

Elle passe le plus souvent inaperçue dans les analyses sanguines, les radiographies et la plupart des examens paracliniques, mais la fibromyalgie est pourtant bien réelle pour les quelque 200 à 300.000 personnes qui en souffrent en Belgique. Maladie reconnue en 1992 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle se caractérise essentiellement par une douleur chronique et diffuse. « Cette douleur peut se localiser à plusieurs endroits du corps : au niveau de la région cervicale, du dos, des bras mais aussi d’autres membres supérieurs et inférieurs, parfois même au niveau thoracique ou de l’abdomen. Chez les fibromyalgiques, cette douleur est persistante depuis au moins trois à six mois », développe Etienne Masquelier, chef de clinique et coordinateur du centre multidisciplinaire de la douleur chronique au CHU UCL Namur – site Godinne.