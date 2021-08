Solvay investit à Taïwan pour y répondre à la demande de semi-conducteurs en plein essor

Solvay et l'entreprise Shinkong vont créer une coentreprise pour répondre à la demande de semi-conducteurs en plein essor dans ce pays, annoncent mercredi ces groupes chimiques belge et taïwanais. Cette nouvelle structure développera, produira et commercialisera du peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique.