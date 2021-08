Le Club Bruges connaîtra ses adversaires en Ligue des Champions ce jeudi: voici la composition des chapeaux pour constituer les poules

Le club brugeois a été versé dans le chapeau 4 en compagnie de l’AC Milan, Wolfsburg, Malmö et les Young Boys de Berne.

Les champions de Belgique sont présents pour la quatrième année de suite en phase de poules de la Ligue des Champions. Depuis la création de la compétition en 1992, les Brugeois ne sont toutefois jamais parvenus à passer l’hiver européen en C1. Ces trois dernières saisons, le Club Bruges a toujours été repêché en Europa League après avoir fini 3e de sa poule, avec, à chaque fois, une élimination en 16e de finale de l’Europa League au bout du chemin.

Bruges sera la seule équipe belge en C1. Genk aurait pu être la seconde mais les Limbourgeois, vice-champions de Belgique, ont été sortis par le Shakhtar Donetsk au 3e tour préliminaire et poursuivront leur route en Europa League, tandis que l’Antwerp tentera jeudi de se qualifier pour l’Europa League et Anderlecht et La Gantoise pour la Conference League.