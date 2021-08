Fin de la saga autour d’Harry Kane: courtisé par Manchester City, l’attaquant anglais annonce qu’il reste à Tottenham

Harry Kane va poursuivre sous le maillot de Tottenham. L’attaquant anglais a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi son souhait de rester dans le club londonien, alors que nombreux annonçait son départ pour Manchester City.

« C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire les messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines », a écrit Kane sur Twitter. « Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100 % sur le succès de l’équipe. »

Kane n’a pas caché son envie de tenter l’aventure dans un autre club, et plus précisément Manchester City, mais l’attaquant ne souhaitait pas entrer en conflit avec sa direction sur le sujet. Les Spurs ont refusé toutes les offres formulées par City, la dernière s’élevant à 150 millions d’euros.