Brussels Cycling Classic: Deceuninck-Quick Step confirme la présence de Remco Evenepoel au départ de la classique bruxelloise ce samedi

Evenepoel, 21 ans, sera aussi au départ de la Course aux Raisins jeudi à Overijse. Sur la Brussels Cycling Classic, il sera entouré de Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels, le stagiaire Stan Van Tricht, le Colombien Alvaro Hodeg et le Danois Michael Morkov.

«La Brussels Cycling Classic est une belle course qui sera encore plus intéressante cette année avec un double passage par le Mur de Grammont et le Bosberg», a souligné le directeur sportif Rik Van Slycke. «Si Alvaro passe les difficultés, nous verrons si nous pouvons miser sur un sprint massif. Nous avons différentes possibilités sur un parcours sélectif. Nous avons hâte de voir les débuts de notre stagiaire Stan. Le plus important pour lui est de bien se placer dans le peloton et il pourra compter sur Iljo Keisse.»