Pensions: le CD&V met sa proposition de réforme sur la table

Après la sortie de l’Open VLD sur la réforme des pensions, le CD&V riposte et propose une autre version de la réforme.

Tout qui a travaillé effectivement 20 ans doit avoir le droit à une pension minimum de 1.500 euros, indépendamment d’une durée de carrière minimum de 30 ans, estime le CD&V à la suite de la sortie de l’Open VLD sur le sujet.

En d’autres termes, la condition d’une carrière d’au moins 30 ans est maintenue pour recevoir cette pension mais une personne qui aurait travaillé 20 ans sans une carrière de 30 ans y aurait droit également. Les chrétiens-démocrates intègrent dans ces 30 ans des périodes assimilées (chômage, maladie, etc.). « Nous tenons compte des personnes qui ont subi un coup dur et ont dû faire face, par exemple, à un accident du travail ou au chômage », ont expliqué le président, Joachim Coens, et la députée Nahima Lanjri, qui a rappelé que ce sont surtout des femmes qui n’ont pas de carrière complète.