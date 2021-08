Une commission d’enquête sur les inondations en Wallonie

Les partis de la majorité wallonne se sont mis d’accord pour proposer la création d’une commission d’enquête parlementaire chargée d’explorer les causes, la gestion et les responsabilités des inondations de juillet dernier.

Le parlement wallon tiendra bien une commission d’enquête parlementaire qui se penchera sur les causes et la gestion des inondations qui ont frappé la Wallonie à la mi-juillet. Ainsi en ont décidé les chefs de groupe des partis de la majorité qui se sont réunis cette semaine. La proposition de résolution sera approuvée lors de la séance de rentrée du parlement, le 1er septembre prochain.

Les travaux de la commission porteront sur l’ensemble du territoire wallon. Ils « pourront conduire à l’élaboration de toute proposition de modification décrétale ou réglementaire utile », indiquent les partis PS, MR et Ecolo. « Nous nous devons de faire toute la lumière sur ce qu’il s’est passé, comment cela s’est passé et proposer des solutions pour l’avenir », juge André Frédéric, chef de file des socialistes. L’idée devrait passer sans problème. L’opposition PTB et CDH s’étaient également prononcés en faveur de la commission d’enquête.