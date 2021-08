Villa Georges, un patrimoine remarquablement revisité à Rochefort

La villa Georges est une maison de vacances élégante, aux inspirations vintage et contemporaine. C’est un excellent exemple de projet de qualité réalisé avec des éléments de récupération, mais aussi du savoir-faire et beaucoup de créativité !

Amélie Jacob et Renaud Rousselet ont grandi à Rochefort et, pourtant, ils n’avaient jamais vraiment remarqué ce manoir situé à la rue du Tunnel. Mais lorsque les deux amis ont découvert l’endroit, le coup de cœur a été immédiat et les a lancés dans un projet plutôt inattendu…

A la base, Renaud Rousselet cherchait à acheter un bien à Bruxelles pour se rapprocher d’Amélie, qui est installée dans la capitale depuis plusieurs années. Mais les prix de l’immobilier bruxellois l’ont poussé à abandonner cette idée. Le jeune homme s’est alors concentré sur Rochefort, sa ville natale, et est tombé sur la villa Georges, une bâtisse classique du XIXe siècle qui était particulièrement en bon état.