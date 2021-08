Le Domaine provincial de Chevetogne, une merveille en péril

Regarde comme c’est beau ! C’est pas un rêve, ça ? » Bruno Belvaux, directeur du Domaine provincial de Chevetogne, est un homme heureux. Autour de lui pousse la forêt sauvage et libre dont il rêvait, gamin, quand il dévorait des livres de jeunesse, entouré des silhouettes imaginaires de Robin des Bois, Robinson Crusoé, Les Trois mousquetaires, Mowgli…

Maître d’une réserve plus grande que la principauté de Monaco, Belvaux fait l’éloge vibrant de ces forêts accidentées, aux superbes gueules cassées, avec ses légendes et ses quatre cents coups, repaires magiques d’où l’on ne serait pas surpris de voir débouler, à la nuit tombante ou à l’aube, quelque troll ou elfe, tutoyant sangliers, castors ou chevreuils. Et pour cause : à Chevetogne, cela fait quarante ans qu’on n’a plus coupé, déclare l’homme, qui se compare, malicieux, à « un elfe à grosse panse aimant la Duvel ».