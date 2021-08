A Bruxelles, les boîtes pourront rouvrir le 1er octobre sous conditions

Une rencontre a eu lieu ce mercredi après-midi entre la Brussels by night Federation et des représentants du gouvernement bruxellois. Pour rappel, vendredi, lors du dernier Comité de concertation, il a été acté que les boîtes de nuit pourraient rouvrir à partir du vendredi 1er octobre « sur la base de protocoles renforcés en ce qui concerne la qualité de l’air, la ventilation et la capacité maximale en fonction de la superficie ».

Ces différentes modalités doivent, comme pour tous les secteurs, être définies dans des protocoles, validés par les autorités fédérales en concertation avec les autorités fédérées, pour le 10 septembre. Des dispositions différenciées par région sont par ailleurs possibles.