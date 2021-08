Norvège: c’est l’histoire d’un ferry qui a désenclavé le Grand Nord

C’est l’histoire d’un bateau qui se prenait pour un facteur, un livreur, un tour-opérateur. Bravant le climat norvégien, jusque dans le Grand Nord. Depuis 128 ans.

Mais reprenons.

A la fin du XIXe siècle, les populations du nord du pays, certainement dans les villages les plus septentrionaux de Norvège, sont comme isolées du monde. Faute de transports appropriés. Sans parler du climat qui hypothèque tout déplacement l’hiver. Même la navigation semblant alors impossible.

Les autorités réfléchissent aux solutions susceptibles de désenclaver le Grand Nord. Et un capitaine de marine marchande, Richard With, décide de se lancer, avec l’aide du gouvernement. Le 2 juillet 1893, il appareille un bateau à vapeur, le DS Vesteraalen, pour effectuer la liaison entre Trondheim et Hammerfest, très au nord, avec escales dans neuf ports. Et il relève le défi, en 67 heures !