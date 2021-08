Réforme du marché du travail: Dermagne monte au jeu, Bouchez et Lachaert sur la balle

Avec les pensions (lire par ailleurs), la réforme du marché du travail est l’autre grand rendez-vous de la rentrée sur le plan socio-économique. Deux brûlots, en fait, pour deux responsables socialistes, Karine Lalieux et Pierre-Yves Dermagne.

La première entame là réellement sa législature fédérale, elle s’est tue en gros jusqu’à présent. Le second, Pierre-Yves Dermagne donc, ministre de l’Economie et du Travail, très sollicité déjà dans la crise covid (on pense notamment au modèle de chômage temporaire), a laissé des plumes dans l’épreuve AIP, pour Accord interprofessionnel, une longue négociation associant les partenaires sociaux qui s’est soldée avant l’été par le maintien d’une marge salariale de 0,4 % et une revalorisation très relative du salaire minimum. Pas grand-chose. Les syndicats sont sortis exsangues de cette séquence politico-sociale éprouvante, la FGTB déchirée. Secoué, Pierre-Yves Dermagne peut « se refaire »…