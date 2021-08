Enseignement supérieur: le masque sera obligatoire dans les auditoires

La rentrée aura bien lieu presque normalement dans le supérieur. Le port du masque sera cependant obligatoire durant tous les cours. Les autres activités (soirées…) resteront soumises aux règles régionales ou fédérales, avec des différences entre Bruxelles et la Wallonie.

Code vert, retour sur les campus, cours à 100 % en présentiel… a priori la rentrée des étudiants de l’enseignement supérieur s’annonce sous de bons auspices. A priori… car, si les règles présentent de réels assouplissements par rapport aux deux années précédentes, on sera encore loin de la situation « normalement » vécue sur un campus. Des cours aux sorties en passant par les travaux pratiques, les contraintes continueront à peser sur le monde estudiantin. La ministre de l’enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a réuni ce mercredi les recteurs d’université, les directeurs-présidents de hautes écoles, les syndicats et les représentants des étudiants et des experts sanitaires pour baliser en détail cette rentrée.