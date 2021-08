Carte blanche: une sécurité civile aux abois: l’Etat fédéral ne se sent-il pas responsable?

Après de l’émotion citoyenne qui a gagné l’ensemble de notre pays et a mis au jour la formidable générosité des Belges, vient l’heure des questions et des mises au point.

Ce déménagement, contraire à toute logique, était la conséquence du plan de réforme du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur de l’époque, Jan Jambon. En fait de réforme, c’est à la suppression pure et simple de 4 des 6 casernes belges que nous assistions. Sans doute convenait-il avant tout de renforcer deux sites en particulier : Braschaat (Anvers) et Crisnée (au nord de Liège, à deux pas de la frontière linguistique). Heureux hasard, il s’agissait justement des communes dont Jan Jambon et le Député Philippe Goffin, qui allait devenir Ministre de la Défense, sont les bourgmestres…

Cette décision, on le constate aujourd’hui, a créé un déséquilibre flagrant et réduit la force de frappe globale de nos services de sécurité civile.

Les regrets, sincères ou non, de notre ancien Premier ministre – désormais à l’abri des intempéries sur son strapontin européen – sont vains. Il fut l’instrument des visées communautaristes de son Ministre de l’Intérieur, soutenu par un gouvernement majoritairement flamand…

La sécurité des citoyens ne peut pourtant pas s’accommoder de calculs politiques sournois, qui ont été dommageables aux Wallons et, plus encore aux Hainuyers.

La réforme menée à la hussarde par Jan Jambon a en effet signifié la perte de plus de 800 agents au sein du Corps de la Protection civile. La conséquence est évidente et a sauté aux yeux de chacun lors des tristes événements d’août : les possibilités d’interventions sur le terrain ont été insuffisantes et ont parfois impliqué, dans le chef des zones de secours, l’obligation de louer du matériel au privé, faute de pouvoir encore compter sur celui de la Protection civile. Une Protection civile de surcroît délestée, à son corps défendant, de certaines missions essentielles qu’elle maîtrisait parfaitement.

Un délai d’intervention beaucoup trop long

Situation ubuesque, risible… si l’on ne parlait pas de la vie de nos concitoyens.

Aujourd’hui, alors que le changement climatique rend plausible le risque de catastrophes récurrentes, le délai d’intervention de la Protection civile sur le territoire hainuyer avoisine les deux heures. C’est tout simplement intolérable.

Le Hainaut, outre sa densité de population, rassemble sur son territoire près de la moitié des sites industriels classés Seveso. Cette Province est caractérisée par un habitat modeste et vieillissant ainsi que par un réseau routier dense. De nombreux exemples récents ont hélas démontré que l’éloignement de la Protection civile de plus de 120 kilomètres implique des délais d’intervention excessifs et un risque majeur de sur-accident ou du moins d’aggravation de la situation au détriment de la population. On n’ose imaginer ce qui se serait produit si le Hainaut avait été frappé par les inondations dans une mesure comparable à Liège…

Une réparition inéquitable

Le Hainaut subit en réalité une double peine.

Outre une situation de terrain plus que préoccupante, la répartition budgétaire induite par la réforme inique de Jan Jambon favorise manifestement le nord du pays. D’une répartition des moyens financiers de 60 % pour la Flandre et 40 % pour la Wallonie avant la réorganisation de la Protection civile, nous sommes passés, sans que cela ne semble alerter grand monde, à un quota de 80/20, préjudiciable au sud du pays et singulièrement au Hainaut. Relevons ainsi à titre d’exemple que la partie des Fonds Seveso (dont les chiffres sont particulièrement difficiles à obtenir…) versés aux zones de secours en Région wallonne représente à peine 20 % du montant total national.

Peut-on parler d’équité ? A-t-on l’assurance, à la lecture de ces chiffres, que la contribution des entreprises wallonnes aux fonds Seveso revient au sud du pays ?

La responsabilité et l’agenda caché de Jan Jambon doivent aujourd’hui être dénoncés !

Comme d’autres avant moi, je déplore une option politique qui n’a eu d’autre fondement que la recherche d’économies au détriment de la sécurité de la population mais aussi des intervenants d’une partie du pays.

Irresponsabilité politique

Personne ne nie la nécessité de maîtriser les dépenses publiques. Mais les choix posés doivent être guidés par un sens de la solidarité. Cette solidarité nationale que j’appelle de mes vœux signifie aussi que l’Etat fédéral assume – enfin ! – l’obligation légale qui lui est faite de financer 50 % du coût des zones de secours. Foulant au pied des règles qu’il a lui-même édictées, le Fédéral atteint péniblement les 18 % de ce financement. Les conséquences de cette irresponsabilité politique ont pu être cruellement mesurées au plus fort des intempéries. Mais elles sont palpables également dans le quotidien des pouvoirs locaux, tenus de pallier cette incroyable carence fédérale.

Les communes mesurent chaque jour la difficulté de boucler les budgets des services d’incendie, tenus de prendre à leur compte des missions de première ligne dévolues auparavant à la Protection civile et relevant donc, avant la réforme, du budget fédéral. Ce surcoût croissant est aujourd’hui à charge non seulement des communes mais également des provinces. Celles-ci sont obligées d’intervenir dans le financement de la part communale des zones à hauteur de 60 % en 2024, mettant du coup leur existence et donc leurs missions au service du citoyen, en péril. Au nom de la légitime sécurité des citoyens mais surtout parce que l’Etat fédéral ne respecte tout simplement pas la loi, des politiques éducatives, sociales ou culturelles provinciales sont aujourd’hui en grand danger.

La sécurité doit rester une affaire d’Etat

La Wallonie a fait le choix par défaut d’un co-financement des coûts de la sécurité civile par les provinces. Mais il importe, aujourd’hui plus que jamais, que notre Gouvernement wallon pèse de tout son poids sur le Fédéral pour en revenir à l’un des fondements de la Belgique qui veut que la sécurité soit l’affaire de l’Etat et repose sur des critères objectifs garantissant à chaque citoyen l’assurance d’être secouru de la manière la plus optimale possible. Personne aujourd’hui n’est à l’abri d’une catastrophe ou d’un accident industriel car, par définition, ces événements ne connaissent ni les frontières géographiques ni les frontières linguistiques.

Nul doute que notre Premier Ministre actuel et notre Ministre de l’Intérieur, conscientisés par les terribles inondations qui ont touché une partie de notre territoire, sauront prendre la mesure de l’urgence d’une révision de la réforme de la sécurité civile. Il en va du bien-être de tous !

Une exploitation du site de Ghlin ?

A chacun en effet ses responsabilités.

La Province de Hainaut, qui, depuis des décennies, investit considérablement dans la formation des intervenants de l’urgence, vient d’acquérir par bail emphytéotique l’ancien site de la Protection civile de Ghlin.

C’est bien plus qu’un symbole.

Ce site de sept hectares est déjà utilisé à des fins de formation et d’exercices pluridisciplinaires en faveur des métiers de la sécurité. Les zones de police, la police fédérale, les pompiers, les ambulanciers, la Croix-Rouge y construisent ensemble un projet utile à la société. Et l’espoir subsiste qu’un jour prochain, la Protection civile elle-même y retrouve des espaces.

Malgré ses difficultés financières, liées rappelons-le une fois encore au désengagement du Fédéral, l’institution provinciale n’entend pas faire des économies au détriment de la sécurité de ses citoyens. Mais elle ne pourra pas éternellement supporter ce poids et se refuse de le faire en sacrifiant ses politiques sociales les plus essentielles à l’émancipation des Hainuyers.

La solidarité, en ces temps incertains, passe par l’engagement de tous les pouvoirs publics à assumer leur rôle. Face aux urgences climatiques et sécuritaires, notre pays a besoin d’une organisation institutionnelle sans faille. Nous sommes loin du compte aujourd’hui quand les pouvoirs locaux doivent suppléer à l’incurie des étages supérieurs…