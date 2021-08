Le Standard ouvre un registre de condoléances à Sclessin pour Wilfried Van Moer

Le Standard a ouvert un registre de condoléances à Sclessin pour Wilfried Van Moer, décédé mardi à l’âge de 76 ans. Le club l’a annoncé mercredi.

« Le Standard de Liège propose aux supporters qui le souhaitent de rendre hommage à notre ancien milieu de terrain Wilfried Van Moer en mettant à leur disposition à notre stade de Sclessin un registre de condoléances qui sera ensuite remis à la famille du regretté défunt », a écrit le club dans un communiqué. Les supporters pourront se rendre jeudi et vendredi, entre 10h et 18h, au coin du terrain entre la tribune 2 et la tribune 3 (accès par l’entrée 10 rue Ernest Solvay) pour laisser un message dans le registre.

Van Moer, triple Soulier d’Or (1966, 1969 et 1970), a joué au Standard entre 1968 et 1976, remportant trois titres de champion (1969, 1970 et 1971), une Coupe de la Ligue (1975).