Politique: les trois incontournables de la rentrée

Bien sûr, il y a (encore et toujours) la gestion de la pandémie. Celle des conséquences des inondations de juillet. La situation en Afghanistan. Et le fameux plan de relance à mettre en œuvre et à adapter aux circonstances. Autant de dossiers qui occupent et occuperont longtemps encore la Vivaldi.

Mais à côté de ces sujets dictés par l’actualité ou l’urgence, il y a les priorités que les sept partis de la majorité ont pointées dans leur accord de gouvernement voici près d’un an. Dont plusieurs, d’importance, se retrouveront sur la table de la coalition à la rentrée : pensions, nucléaire, travail. Et qui ne s’annoncent pas plus simples à régler/trancher entre partenaires de gauche et de droite de cette équipe De Croo XXL. Certes, dans la « bible » de la Vivaldi, les principes généraux ont été balisés. Reste à les préciser et concrétiser. Pas le plus facile… Tensions gauche-droite ou libéraux-écolos garanties.