Tour d’Espagne: Primoz Roglic s’offre la 11e étape, sa deuxième victoire sur cette Vuelta

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la 11e étape du Tour d’Espagne (WorldTour) mercredi entre Antequera et Valdepenas de Jaen sur 133,6 km. Le Slovène a devancé les deux coureurs de Movistar Enric Mas et Miguel Angel Lopez. Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) reste leader du classement général après sa 10e place mercredi.

Le peloton prenait le départ avec deux coureurs de moins après les abandons de Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), qui souffre de légers symptômes grippaux, et Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), impliqué dans une chute lors de la 10e étape mardi.

À l’approche des 30 premiers kilomètres de course, un groupe de cinq coureurs s’isolait en tête avec Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), les Espagnols Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros) et Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) et le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo).