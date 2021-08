France: la course présidentielle s’accélère

Décodage

On appelle cela une rentrée politique. Bien qu’Emmanuel Macron, au front tout l’été, n’ait jamais vraiment disparu des écrans radars, le chef de l’État a quitté sa résidence de vacances au fort de Brégançon pour présider le premier conseil des ministres ce mercredi. Le locataire de l’Elysée veut faire des huit mois qui lui restent au pouvoir un temps utile.

Car cette rentrée marque le coup d’envoi de la course présidentielle avant l’élection des 10 et 24 avril prochains. Et chacun accélère déjà dans son couloir.