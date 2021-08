Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est finalement repassé de peu dans le rouge

Aperam (52,68) et arGEN-X (293,20) se distinguaient toujours par des hausses de 2,21 et 1,81 pc devant KBC (72,52) qui progressait de 1,48 pc contrairement à Ageas (43,09) et AB InBev (51,57) finalement négatives de 0,14 et 0,19 pc. Solvay (113,05) restait positive de 0,36 pc alors que UCB (97,94) et Galapagos (47,94) abandonnaient 1,86 et 1,46 pc. Proximus (17,37) et Telenet (31,90) étaient négatives de 0,03 et 1,36 pc, Orange Belgium (20,00) et Bpost (8,33) gagnant par ailleurs 0,60 et 0,85 pc. Umicore (56,56) et Elia (106,90) perdaient 0,56 et 0,65 pc, GBL (96,56) et Sofina (372,40) cédant 0,66 et 1,22 pc tandis que Melexis (99,05) progressait de 0,10 pc.