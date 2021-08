Afghanistan: l’opération «Red Kite» est terminée

Des combattants talibans mieux équipés et plus lourdement armés ont désormais pris position autour de l’aéroport international de Kaboul. - Photo News

L’opération belge d’évacuation d’Afghanistan baptisée « Red Kite » (« cerf-volant rouge ») a pris fin mercredi soir après cinq derniers vols effectués entre Kaboul et Islamabad. Les 40 militaires belges présents à Kaboul ont également été rapatriés dans la capitale pakistanaise d’où partent les vols vers la Belgique. « Depuis 21h30 (heure belge), tout le personnel de l’opération Red Kite et les personnes évacuées sont rassemblés à Islamabad. La Belgique poursuivra le rapatriement vers notre pays des personnes évacuées et du contingent de l’opération Red Kite dans les prochains jours », précisait mercredi soir un communiqué du gouvernement qui a pris la décision d’arrêter les évacuations « au vu de l’évolution de la situation en Afghanistan et en accord avec les autres partenaires européens. »