Afghanistan: l’opération «Red Kite» pourrait se terminer vendredi

Des combattants talibans mieux équipés et plus lourdement armés ont désormais pris position autour de l’aéroport international de Kaboul. - Photo News

L’opération belge d’évacuation d’Afghanistan baptisée « Red Kite » (« cerf-volant rouge ») pourrait prendre fin d’ici à vendredi. « Pourrait », car rien n’est confirmé pour l’heure et on peut comprendre pourquoi… « Donner des indications précises avant la date-butoir du 31 août n’est stratégiquement pas très indiqué vu la situation de plus en plus volatile et tendue dans et autour de l’aéroport international de Kaboul où campent encore des milliers d’Afghans candidats à l’exil », a indiqué au Soir un expert en stratégie militaire.