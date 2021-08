Enseignement supérieur: rentrée en 100% présentiel, port du masque obligatoire en auditoires

La reprise dans l’enseignement supérieur sera possible à 100 % de la capacité d’accueil des établissements et des salles de cours, a confirmé mercredi Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une réunion s’est tenue en visioconférence avec les acteurs du secteur (établissements, étudiants, syndicats, etc.) et des experts sanitaires pour détailler les modalités d’application pour la rentrée académique 2021/2022.

Le port du masque sera, à ce stade, requis dans les espaces intérieurs. Une attention particulière devra être portée à l’aération des locaux. Les conférences seront autorisées selon les mêmes règles que les cours, et les bibliothèques seront également accessibles à 100 % de leur capacité, confirme la ministre dans un communiqué.