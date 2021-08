David Goffin: 4 jours pour récupérer un genou et de la confiance…

Privé de compétition durant 3 mois (de mi-juin à mi-août) à cause d’une blessure à la cheville droite, David Goffin doit désormais soigner son genou gauche qui a dû pas mal compenser ces dernières semaines. « Je ressens des douleurs depuis plusieurs jours et je suis tous les traitements nécessaires dans l’espoir d’être prêt pour l’US Open », a-t-il confié pour expliquer son forfait cette semaine à Winston-Salem (Caroline du Nord). Quatre jours, avant le début du Grand Chelem new-yorkais, c’est tout ce qu’il reste au Liégeois pour récupérer un genou potable et une confiance qui sera difficile à aller chercher en ayant qu’un seul match officiel dans les jambes en trois mois et demi ! Ce jeudi soir (vers 18h30), il sera fixé sur la route qui lui sera proposée à Flushing Meadow, à condition d’être retapé, via le tirage au sort.