Agression à Flagey: les signalements homophobes sont plus violents

Unia, l’institution publique indépendante qui lutte contre les discriminations, a indiqué mercredi suivre le dossier relatif à l’agression homophobe de samedi après-midi sur la place Flagey à Ixelles. Lors de celle-ci, un homme d’une quarantaine d’années a craché et a donné un coup de poing au visage d’un jeune homme de 25 ans, qui venait d’embrasser son petit-ami à plusieurs reprises et descendait du bus. Plus généralement, Unia remarque que les signalements liés à l’orientation sexuelle sont minoritaires au niveau des discriminations, mais sont plus largement violents. Plus d’un sur trois se rapporte à des actes de haine. Parmi ces derniers, plus d’un sur quatre comporte des coups et blessures.