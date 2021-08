Incidents Nice-OM: le supporter niçois qui a frappé Payet sera jugé le 22 septembre

Le supporter niçois auteur d’un coup de pied en direction de Dimitri Payet lors des incidents qui ont interrompu le match de Ligue 1 entre Nice et Marseille dimanche, sera finalement jugé le 22 septembre. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans un stade et obligation de pointer une fois par semaine au commissariat. « A Nice et partout ailleurs » a précisé la présidente du tribunal, Marion Menot.

Le représentant du parquet, Leopold Mendes, avait requis son placement en détention provisoire jusqu’à cette date, fustigeant « des faits graves de hooliganisme plutôt pathétiques ».

Et il a relevé le seul antécédent judiciaire du jeune homme, pour des faits d’outrage et rébellion remontant à septembre 2019 après une altercation avec des gendarmes à l’entrée d’un stade à Montpellier. Il avait écopé d’une amende de 450 euros.