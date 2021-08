Remco Evenepoel et une partie du gratin mondial en répétition à Overijse

La Course des Raisins a longtemps entretenu une relation privilégiée avec les Championnats du monde en tant qu’ultime sortie des sélectionnés avant la course arc-en-ciel. Un rendez-vous prisé tant par le peloton que par les suiveurs, jusqu’au changement de calendrier qui décalait les Mondiaux fin septembre : la fin d’un grand cru pour les Raisins.

Ce jeudi, Overijse retrouvera pourtant son attrait et son lustre d’antan grâce à ces mêmes Mondiaux, non pas pour leur date mais pour leur parcours. En effet, la course en ligne prévue à Louvain dans un mois empruntera deux fois la boucle flandrienne que le peloton se farcit à trois reprises lors de la Course des Raisins.